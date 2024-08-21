Отмыть все: мошенники стали брать в аренду банковские карты россиян

Мошенники начали брать в аренду банковские карты россиян, чтобы выводить с них похищенные деньги. Дроперами — то есть людьми, готовыми предоставить карту за небольшой процент, — обычно становятся подростки и студенты, которые часто не оценивают потенциальные риски.
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