Отмыть все: мошенники стали брать в аренду банковские карты россиян

Мошенники начали брать в аренду банковские карты россиян, чтобы выводить с них похищенные деньги. Дроперами — то есть людьми, готовыми предоставить карту за небольшой процент, — обычно становятся подростки и студенты, которые часто не оценивают потенциальные риски.