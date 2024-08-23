Педиатр дала советы по подготовке ребенка к школе после каникул

Начало учебного года — серьезное испытание как для самого школьника, так и для его родителей. Педиатр, эксперт лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова рассказала «Известиям» 23 августа о том, как облегчить процесс перехода от летнего отдыха к школьным будням.