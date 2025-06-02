В Иркутской области распространяется фейк о последствиях атаки беспилотников

Правительство Иркутской области предупредило о распространении фейкового видеоролика, в котором якобы губернатор Игорь Кобзев рассказывает о последствиях атаки беспилотников на воинскую часть в Усольском районе.
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