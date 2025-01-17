Аналитик Юшков: Трамп смягчит санкции на нефть РФ при повышении цен на бензин

Если избранный президент США Дональд Трамп захочет снять какие-либо санкции против российской нефти ему нужно будет получить согласие американского Конгресса на это, а захотеть смягчить санкционный режим он может только, если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.