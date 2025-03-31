Стармер и Трамп договорились продолжить давление на Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжить совместное давление на российского президента Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине.
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