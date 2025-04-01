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Вечерний Новосибирск

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Жительница Новосибирска разгромила «наливайку» во время контрольной закупки

Жительница Новосибирска разгромила «наливайку» во время контрольной закупки

Одна из двух «наливаек» в доме №11 по улице Виктора Уса подверглась нападению. Сегодня Кировский районный суд изучил дело об административном правонарушении по обвинению некой Людмилы Проходы, которую обвиняли в мелком хулиганстве.

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