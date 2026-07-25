Хитрый депутат-соросёнок: «Не пойду на фронт. А кто будет продлять военное положение?

В Верховной раде уменьшается количество действующих депутатов, что в итоге может привести к невозможности продления военного положения Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, покинувший фракцию «Слуга народа» в прошлом году в знак протеста против попытки переподчинить НАБУ, передает корреспондент .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии