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Хитрый депутат-соросёнок: «Не пойду на фронт. А кто будет продлять военное положение?

Хитрый депутат-соросёнок: «Не пойду на фронт. А кто будет продлять военное положение?

В Верховной раде уменьшается количество действующих депутатов, что в итоге может привести к невозможности продления военного положения Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, покинувший фракцию «Слуга народа» в прошлом году в знак протеста против попытки переподчинить НАБУ, передает корреспондент .

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