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Царьград

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Афера на 14 миллиардов: в деле о краже бензина у полиции появились новые жертвы

Афера на 14 миллиардов: в деле о краже бензина у полиции появились новые жертвы

Стали известны новые детали в деле о хищении топлива у МВД.Расследование вокруг хищения топлива у подмосковного главка МВД обросло новыми деталями.

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