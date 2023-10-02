Полная инструкция новой оплаты платных парковок во Владивостоке

Водителям Владивостока предоставили полную инструкцию новой оплаты платных парковок. Как ранее стало известно, паркоматы в городе временно перестали работать из-за санкций Европейского союза против России.
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