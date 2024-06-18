Памятник столетию гражданской авиации России открыли на Ходынском поле

В парке «Ходынское поле» открыли монумент, посвященный 100-летию российской гражданской авиации. Памятник установлен неподалеку от места, где был расположен первый московский гражданский аэропорт, сообщает городской портал mos.
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