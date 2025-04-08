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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали, как освобождали населенный пункт Днепроэнергия в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали, как освобождали населенный пункт Днепроэнергия в ДНР

В бою противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

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