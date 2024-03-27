Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

На место трагедии были отправлены 44 бригады скорых и три медицинских вертолета В своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин разместил пост, в котором выразил благодарность всем, кто оказывал помощь в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall.