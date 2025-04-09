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Врач Чеботарева: особенный ген может вызывать переедание

Врач Чеботарева: особенный ген может вызывать переедание

Некоторые люди могут переедать не из-за вредных привычек, а из-за особенного гена, который можно обезвредить.

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Комментарии
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Evgeni Velesik
Хрень какая-то! Стресс и переедание не совместимый! Недавно ученые провели исследование, чтобы изучить изменения в мозге, когда люди с анорексией и булимией подвергались стрессу и испытывали искушение переесть. Исследование показало, что стресс действительно приводит к изменениям в мозге, которые затрудняют людям контроль над своими импульсами.
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Но та часть мозга, которая позволяет логически мыслить, не была нарушена. Это означает, что кто-то может понять, почему ему не следует переедать, но его способность контролировать собственные импульсы нарушена.
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17 час.
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