Некоторые люди могут переедать не из-за вредных привычек, а из-за особенного гена, который можно обезвредить.
Врач Чеботарева: особенный ген может вызывать переедание
Комментарии
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Evgeni Velesik
Хрень какая-то! Стресс и переедание не совместимый! Недавно ученые провели исследование, чтобы изучить изменения в мозге, когда люди с анорексией и булимией подвергались стрессу и испытывали искушение переесть. Исследование показало, что стресс действительно приводит к изменениям в мозге, которые затрудняют людям контроль над своими импульсами.
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Но та часть мозга, которая позволяет логически мыслить, не была нарушена. Это означает, что кто-то может понять, почему ему не следует переедать, но его способность контролировать собственные импульсы нарушена.
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17 час.
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