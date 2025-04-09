Врач Чеботарева: особенный ген может вызывать переедание

Evgeni Velesik

Хрень какая-то! Стресс и переедание не совместимый! Недавно ученые провели исследование, чтобы изучить изменения в мозге, когда люди с анорексией и булимией подвергались стрессу и испытывали искушение переесть. Исследование показало, что стресс действительно приводит к изменениям в мозге, которые затрудняют людям контроль над своими импульсами.