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«Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

«Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

В команде избранного президента США Дональда Трампа отреагировали на решение действующего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России американскими ракетами большой дальности.

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