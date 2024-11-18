«Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

В команде избранного президента США Дональда Трампа отреагировали на решение действующего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России американскими ракетами большой дальности.
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