Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летит в сторону Москвы

За последние месяцы количество беспилотников, запускаемых в сторону Москвы, увеличилось в разы. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил мэр столицы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.
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