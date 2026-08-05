Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летит в сторону Москвы

За последние месяцы количество беспилотников, запускаемых в сторону Москвы, увеличилось в разы. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил мэр столицы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.