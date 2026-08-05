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Аргументы и Факты

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Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летит в сторону Москвы

Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летит в сторону Москвы

За последние месяцы количество беспилотников, запускаемых в сторону Москвы, увеличилось в разы. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил мэр столицы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.

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