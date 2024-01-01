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Александр Тихонов: «Россиянам нужно равняться на президента. Желаю Путину здоровья и принятия смелых решений»

«Хочу пожелать всем крепкого здоровья, быстрее закончить СВО, чтобы наступили мирные дни для России, чтобы мы перестали переживать за наших ребят.

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