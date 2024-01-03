Казахстан подтвердил экстрадицию в Россию хакера Кислицина

Казахстан подтвердил экстрадицию российского хакера Никиты Кислицина в Россию. Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 21 декабря 2023 года Кислицин был передан представителям российских правоохранительных органов.
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