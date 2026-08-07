🇷🇺 Крым был, есть и будет русским! Мы здесь родились, трудимся и растим детей на этой благословенной земле.
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🇷🇺 Крым был, есть и будет русским! Мы здесь родились, трудимся и растим детей на этой благословенной земле.