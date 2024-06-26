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Мамардашвили предотвратил 3,6 гола на Евро-2024 – рекорд на групповом этапе в XXI веке. Вратарь Грузии повторил рекорд Колинько по сэйвам – 21

Мамардашвили предотвратил 3,6 гола на Евро-2024 – рекорд на групповом этапе в XXI веке. Вратарь Грузии повторил рекорд Колинько по сэйвам – 21

Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в 2-м туре Евро-2024 и вышла в 1/8 финала.  Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили в 3 турах предотвратил 3,6 гола – это рекорд для групповой стадии чемпионатов Европы в XXI веке.

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