Шум будет! — почему на Украине начали «затыкать рты» по поводу насильственной мобилизации

Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала процессы на Украине, связанные с принудительной мобилизацией на Украине и скором обязательном введении мобилизации с 18 лет.
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