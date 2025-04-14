Русская весна
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Русская весна

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Шум будет! — почему на Украине начали «затыкать рты» по поводу насильственной мобилизации

Шум будет! — почему на Украине начали «затыкать рты» по поводу насильственной мобилизации

Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала процессы на Украине, связанные с принудительной мобилизацией на Украине и скором обязательном введении мобилизации с 18 лет.

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Комментарии
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Eduard
А Европа все равно делает вид,что незамесает.Ей это не выгодно!
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15 час.
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