«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…

ОЛ

Ольга Левенкова

да у него ( у остина)инфекция мочеполовой системы,и рак простаты,оно бы так может опосля операции и зажило бы,но инфекция мочеполовой системы не дает, загноилось все в брюшине,а откуда инфекция у 70 летнего деда,а пореже на украину нужно ездить,ему подсунули эскортницу не очень здоровую,вот случилась беда откуда не ждали,вот и стесняется рассказывать о себе миру.