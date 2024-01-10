Невоенный анализ-48. "Всё идёт по плану". 8 января 2024 Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…
Комментарии
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ВС
"...министр обороны США Остин в больничке внезапно оказался...", потому, что педераст заднеприводной.
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18 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
да у него ( у остина)инфекция мочеполовой системы,и рак простаты,оно бы так может опосля операции и зажило бы,но инфекция мочеполовой системы не дает, загноилось все в брюшине,а откуда инфекция у 70 летнего деда,а пореже на украину нужно ездить,ему подсунули эскортницу не очень здоровую,вот случилась беда откуда не ждали,вот и стесняется рассказывать о себе миру.
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18 час.
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