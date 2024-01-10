«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…

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Комментарии
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ВС
&quot;...министр обороны США Остин в больничке внезапно оказался...&quot;, потому, что педераст заднеприводной.
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18 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
да у него ( у остина)инфекция мочеполовой системы,и рак простаты,оно бы так может опосля операции и зажило бы,но инфекция мочеполовой системы не дает, загноилось все в брюшине,а откуда инфекция у 70 летнего деда,а пореже на украину нужно ездить,ему подсунули эскортницу не очень здоровую,вот случилась беда откуда не ждали,вот и стесняется рассказывать о себе миру.
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18 час.

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