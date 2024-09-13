Дзюба и Джикия нашли новые клубы, украинец из Африки уехал в Сибирь. Главные трансферы дня

В России закрылось трансферное окно.В России официально закрылось трансферное окно. Какие переходы состоялись в последний день?Дзюба едет в ТольяттиЕвгений Семенов, Sport24Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба стал игроком «Акрона».
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