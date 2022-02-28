Мэтт Райан подписал двусторонний контракт с «Бостоном»

«Бостон» объявил о подписании двустороннего контракта с форвардом Мэттом Райаном (24 года, 201 см). Райан начинал сезон в G-лиге, набирая за «Гранд-Рапидс» 15,8 очка (38% из-за дуги, 95% с линии штрафных) в среднем за матч.