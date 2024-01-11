СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Климова
    Старая,вонючая мразь. Гнать поганой метлой.Русофобку Боссарт...
  • Галина Светлая
    Только бойцам Вагнера, которые воевали по настоящему. Только они- Герои. К Пригожину вопросы остались..увы. В чем он ...Россия помнит сво...
  • Владислав Владислав
    Хорошее предложение в статье описано.СИБ.ФМ. Полетят п...

Россия помнит своих героев — память о Пригожине и Уткине должна жить вечно

Россия помнит своих героев — память о Пригожине и Уткине должна жить вечно

Память о бойцах ЧВК «Вагнер», Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине должна быть увековечена. Имена героев России должны быть вписаны в историю родины, которую они защищали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Привалов
Вечная память...
Ответить
4 час.
Олег Орлов
В памяти народа герои живут вечно... А памятники ... Приходят негодяи, иногда и во власти... И пароходы, строчки и другие долгие дела, ими , а иногда просто от времени разрушаются...
Ответить
2 час.
Галина Светлая
Только бойцам Вагнера, которые воевали по настоящему. Только они- Герои. К Пригожину вопросы остались..увы. В чем он был прав, так это по поводу Губернаторов Свердловска и Питера.
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх