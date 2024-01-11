Память о бойцах ЧВК «Вагнер», Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине должна быть увековечена. Имена героев России должны быть вписаны в историю родины, которую они защищали.
Россия помнит своих героев — память о Пригожине и Уткине должна жить вечно
Комментарии
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Сергей Привалов
Вечная память...
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4 час.
Олег Орлов
В памяти народа герои живут вечно... А памятники ... Приходят негодяи, иногда и во власти... И пароходы, строчки и другие долгие дела, ими , а иногда просто от времени разрушаются...
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2 час.
Галина Светлая
Только бойцам Вагнера, которые воевали по настоящему. Только они- Герои. К Пригожину вопросы остались..увы. В чем он был прав, так это по поводу Губернаторов Свердловска и Питера.
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22 мин.
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