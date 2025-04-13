Рассказываем, как герцогиню Меган подняли на смех из-за усиленных мер безопасности.

﻿﻿. Шумиха вокруг бывшей королевской особы привела к тому, что каждый инцидент, выставляющий Меган в плохом свете, теперь широко обсуждается общественностью, чтобы подогреть всеобщую ненависть к Маркл (читайте также: «Почему я ненавижу Меган Маркл?»).