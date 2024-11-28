«Синий» против «красного»: ядерная смесь искусственного разума и оружия массового поражения

Искусственный интеллект давно именуют новым оружием массового поражения. Но что, если допустить машинный разум до управления ядерным оружием? Лидеры КНР и Соединенных Штатов Америки сделали шаг назад и договорились управлять оружием массового поражения исключительно силами человеческого интеллекта.