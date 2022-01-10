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Хартли о 1-м периоде с «Витязем» (4:1): «Хорошее начало: 2 шайбы в большинстве, перевес в 3 гола»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча КХЛ с «Витязем» (4:1). «Хорошее начало с нашей стороны: мы забросили две шайбы в большинстве и ушли на перерыв с перевесом в три гола.

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