Украина покупает российский газ через «Турецкий поток», утверждает Кучеренко

Украина продолжает закупать российский газ через «Турецкий поток», заявил депутат Алексей Кучеренко. Несмотря на видимый отказ от российского газа, Киев приобретает его с наценкой, установленной европейскими посредниками.
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