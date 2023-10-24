Guardian: Рост антисемитизма в Германии возвращает немцев в ужасные времена

Комиссар Германии по антисемитизму Феликс Кляйн осудил рост антиеврейского насилия в стране, предупредив сограждан, что немцы рискуют вернуть страну к "самым ужасным временам", заявил он в интервью The Guardian.
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