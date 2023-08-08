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Шнякин – Стрепетову: «Работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей. «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы»

Шнякин – Стрепетову: «Работа комментатора заключается в числе прочего в том, чтобы плохую игру называть плохой, хорошую – хорошей. «Зенит» играл плохо, на старте есть проблемы»

Напомним, после матча между «Зенитом» и «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ бывший игрок петербуржцев Трепетов сказал: «Матч ТВ», присылайте нейтральных комментаторов.

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