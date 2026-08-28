Пакистан: один член комитета мира был убит и восемь других получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на автомобиле (VBIED), на базаре Макин в округе Верхний Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва в утренние часы.