Пакистан: один член комитета мира был убит и восемь других получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на автомобиле (VBIED), на базаре Макин в округе Верхний Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва в утренние часы.
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