Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области.
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