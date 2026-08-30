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Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины

Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области.

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