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Царьград

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Школьник ранил ножом одноклассника в Башкирии из-за личных разногласий

Школьник ранил ножом одноклассника в Башкирии из-за личных разногласий

Пострадавший школьник доставлен в больницу, а нападавшего задержали.В селе Кушнаренково в Башкирии девятиклассник напал на сверстника прямо в конце первого урока в первый учебный день после летних каникул.

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