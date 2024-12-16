Зафиксирован редкий выброс от сверхмассивной черной дыры

Ученые нескольких международных научных организаций, включая Event Horizon Telescope (EHT), INAF, INFN и Городской университет Нагои, зафиксировали редкий выброс излучения от сверхмассивной черной дыры M87* в галактике M87.
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