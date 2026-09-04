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Мировое обозрение

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Китайская блогерша за пять минут продала товаров из России на 17 млн рублей

Китайская блогерша за пять минут продала товаров из России на 17 млн рублей

Первые же минуты трансляции китайской блогерши Ян Жуньсинь, известной аудитории как Даньдань, на Восточном экономическом форуме обернулись рекордным результатом: товаров из России было продано на 17 млн рублей всего за пять минут эфира.

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