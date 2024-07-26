Кириенко обратился к победителям конкурса «Послы Победы. Ленинград»

МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. На торжественном открытии слета «Послы Победы. Ленинград» было зачитано приветственное обращение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
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