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Военные новости ★ спецоперация

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Пресса США: F-16 будут иметь ограниченное влияние на ход украинского конфликта

Пресса США: F-16 будут иметь ограниченное влияние на ход украинского конфликта Всё больше свидетельств того, что киевский режим совсем скоро получит истребители F-16, если уже не получил.

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