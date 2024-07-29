Пресса США: F-16 будут иметь ограниченное влияние на ход украинского конфликта Всё больше свидетельств того, что киевский режим совсем скоро получит истребители F-16, если уже не получил.
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Пресса США: F-16 будут иметь ограниченное влияние на ход украинского конфликта Всё больше свидетельств того, что киевский режим совсем скоро получит истребители F-16, если уже не получил.
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