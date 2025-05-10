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Русская весна

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Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области (ФОТО)

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области (ФОТО)

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что вчера в селе Новая Збурьевка (Голопристанский округ) сбросом с дрона была разбита машина скорой медицинской помощи местной ЦРБ.

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