Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области (ФОТО)

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что вчера в селе Новая Збурьевка (Голопристанский округ) сбросом с дрона была разбита машина скорой медицинской помощи местной ЦРБ.
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