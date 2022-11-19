Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Торторелла – 1-й тренер из США, проведший 1400 матчей в НХЛ. В истории лиги – 12-й

Джон Торторелла – 1-й тренер из США, проведший 1400 матчей в НХЛ. Вчерашний матч с «Бостоном» (1:4) стал для главного тренера «Филадельфии» 1400-м в лиге.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх