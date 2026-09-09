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Газета.ру

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Песков сообщил, что в России не рассматривают повышение налогов

Песков сообщил, что в России не рассматривают повышение налогов

 © Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости Дефицит федерального бюджета в России за первые восемь месяцев текущего года достиг 5,79 трлн рублей — 2,5% ВВП при прогнозах в 1,6% ВВП по итогам года, сообщил Минфин.

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