Песков сообщил, что в России не рассматривают повышение налогов

© Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости Дефицит федерального бюджета в России за первые восемь месяцев текущего года достиг 5,79 трлн рублей — 2,5% ВВП при прогнозах в 1,6% ВВП по итогам года, сообщил Минфин.