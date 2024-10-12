В Пуровском районе устроили дни заботы о семьях с особенными детьми

В центре соцобслуживания Пуровского района реализовали программу «Мамин день». Пять дней родители и дети с ограниченными возможностями здоровья получали разнообразные социальные услуги: от массажа до психологических тренингов.
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