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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Кремлев встретился с Папой Римским в Ватикане: «Вера и бокс должны идти рука об руку»

Умар Кремлев встретился с Папой Римским в Ватикане: «Вера и бокс должны идти рука об руку»

«Вера и спорт должны идти в одном направлении рука об руку. IBA – храм бокса, где каждый может найти тепло, защиту и поддержку.

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