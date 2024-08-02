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ВС РФ и Сирии развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо

ВС РФ и Сирии развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ и Сирийской Арабской Республики развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо.

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