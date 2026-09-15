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Пятый канал

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Тунца рекордных размеров поймали во Владивостоке

Тунца рекордных размеров поймали во Владивостоке

Во Владивостоке рыбак установил рекорд Дальнего Востока по спортивной ловле тунца. Мужчина вытащил на удочку рыбу длиной более двух метров и весом свыше 200 килограммов.

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