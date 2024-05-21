Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй нет в российском правительстве другого такого чиновника которого бы критиковали так сильно, да ещё и на протяжении стольких лет, как Татьяну Голикову.
Россиянам придется работать до гробовой доски. Новые идеи Татьяны Голиковой по пенсионерам
Комментарии
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sss
мне кажется, что лучшим доказательством благодарности переизбранного гаранта своим избирателям было бы изгнание набиулиной, силуанова ,голиковой, котякова и мурашко. Раз этого не произошло, значит не за что благодарить...
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7 мин.
Гость Гатапонта
Интересно, что было бы с этим правительством при Сталине, или даже Брежневе?
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6 мин.
ЕИ
Елена Иванова
Аналогично! Дежурный врач прописали дешевую, бесполезную хрень. На второй вызов пришел молодой парнишка - стажер, посоветовал другие препараты и антибиотик, и улучшение уже через 2 дня. Хотя, орали на всех углах, что антибиотики ковид не лечат! Может ковида и не было, а тестами всем "ковид" ставили! Для статистики и освоения денег под ковид!!! Здравозахоронение в действии!!!
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5 мин.
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