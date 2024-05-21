Россиянам придется работать до гробовой доски. Новые идеи Татьяны Голиковой по пенсионерам

мне кажется, что лучшим доказательством благодарности переизбранного гаранта своим избирателям было бы изгнание набиулиной, силуанова ,голиковой, котякова и мурашко. Раз этого не произошло, значит не за что благодарить...

Интересно, что было бы с этим правительством при Сталине, или даже Брежневе?

ЕИ

Елена Иванова

Аналогично! Дежурный врач прописали дешевую, бесполезную хрень. На второй вызов пришел молодой парнишка - стажер, посоветовал другие препараты и антибиотик, и улучшение уже через 2 дня. Хотя, орали на всех углах, что антибиотики ковид не лечат! Может ковида и не было, а тестами всем "ковид" ставили! Для статистики и освоения денег под ковид!!! Здравозахоронение в действии!!!