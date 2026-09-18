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Мировое обозрение

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Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Россия не закрывает дверь перед Европой. На заседании Военно-промышленной комиссии Владимир Путин прямо заявил: Москва готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями.

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