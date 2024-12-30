Насколько упорно Трамп будет бороться за биткоин и криптовалюту? Аналитики дают прогнозы на 2025-й год

Избрание Дональда Трампа президентом США может стать ключевым моментом для криптовалютной индустрии. По мнению Кристин Смит, главы Blockchain Association, окончание «войны Регуляторов» против криптостатапов уже само по себе значительное событие.
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