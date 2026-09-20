Перехват "Герани-5" огнем 20-мм пушки M61A1 Vulcan украинского F-16 под Киевом. Ранее украинские пилоты жаловались, что испытывают дефицит ракет AIM-9 и AIM-120, что вынуждает их все чаще использовать пушечное вооружение.