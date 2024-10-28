Пьяный житель Нового Уренгоя кидался на полицейских с ломом

В Новом Уренгое в суд передано дело местного жителя, который напился и кидался с ломом на полицию. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, ночью 7 сентября 2024 года в городе Новый Уренгой на территории гаражного кооператива местные жители распивали спиртные напитки.