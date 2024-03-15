Светлаков о важной миссии Урганта — вот чем он должен заняться

Артист поддержал друга и коллегу. Сергей Светлаков и Иван Ургант Елизавета КарпушкинаИван Ургант лишился своего шоу на Первом канале в начале 2022 года, когда почти все развлекательные программы сняли с эфира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии